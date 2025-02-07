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ترامب: لا داعي للاستعجال في تنفيذ خطتي بشأن غزة

Lebanon 24
07-02-2025 | 13:22
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، "لا داعي للعجلة" في تنفيذ مقترحه المثير للجدل بشأن قطاع غزة.

مخاطبا الصحفيين في البيت الأبيض، قال الرئيس الأميركي: "لسنا في عجلة من أمرنا بشأن ذلك".

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جاء ذلك في وقت توالت فيه ردود الفعل الدولية الرافضة بشأن مقترح التهجير الذي طرحه الرئيس ترامب، والذي يقضي بتسلم الولايات المتحدة إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وفي حين وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة ترامب بأنها "خطة اليوم التالي للحرب"، أثارت التصريحات جدلًا واسعًا ومخاوف من إعادة تشكيل خريطة المنطقة.

جاءت تصريحات ترامب المثيرة للجدل في سياق إصراره على أنه "بحلول انتهاء الحرب، سيكون الفلسطينيون قد أُعيد توطينهم في مجتمعات أكثر أمانًا"، مما فتح الباب أمام التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطة تمهيدًا لسيناريو جديد في المنطقة، قد يتضمن تهجيرًا قسريًا لسكان القطاع.

 وفقًا لترامب، فإن "إسرائيل ستسلم غزة إلى الولايات المتحدة، التي ستبدأ مشروع إعادة إعمار عالمي، دون الحاجة إلى وجود جنود أميركيين على الأرض". (سكاي نيوز)
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