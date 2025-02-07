10
o
بيروت
10
o
طرابلس
12
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
11
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
0
o
بشري
6
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب: لا داعي للاستعجال في تنفيذ خطتي بشأن غزة
Lebanon 24
07-02-2025
|
13:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، "لا داعي للعجلة" في تنفيذ مقترحه المثير للجدل بشأن قطاع غزة.
مخاطبا الصحفيين في البيت الأبيض، قال الرئيس الأميركي: "لسنا في عجلة من أمرنا بشأن ذلك".
Advertisement
جاء ذلك في وقت توالت فيه ردود الفعل الدولية الرافضة بشأن مقترح التهجير الذي طرحه الرئيس ترامب، والذي يقضي بتسلم الولايات المتحدة إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وفي حين وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة ترامب بأنها "خطة اليوم التالي للحرب"، أثارت التصريحات جدلًا واسعًا ومخاوف من إعادة تشكيل خريطة المنطقة.
جاءت تصريحات ترامب المثيرة للجدل في سياق إصراره على أنه "بحلول انتهاء الحرب، سيكون الفلسطينيون قد أُعيد توطينهم في مجتمعات أكثر أمانًا"، مما فتح الباب أمام التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطة تمهيدًا لسيناريو جديد في المنطقة، قد يتضمن تهجيرًا قسريًا لسكان القطاع.
وفقًا لترامب، فإن "إسرائيل ستسلم غزة إلى الولايات المتحدة، التي ستبدأ مشروع إعادة إعمار عالمي، دون الحاجة إلى وجود جنود أميركيين على الأرض". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الثلوج قد تُلامس الـ650 متراً.. الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس مساء اليوم
Lebanon 24
الثلوج قد تُلامس الـ650 متراً.. الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس مساء اليوم
09:32 | 2025-02-07
07/02/2025 09:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهر الأحد... منخفض جوّي جديد ويستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
بعد ظهر الأحد... منخفض جوّي جديد ويستمر حتى هذا الموعد
03:14 | 2025-02-07
07/02/2025 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الممثلة الشهيرة تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة (صورة)
Lebanon 24
بفستان ضيق.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الممثلة الشهيرة تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة (صورة)
06:16 | 2025-02-07
07/02/2025 06:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليش هيك لابسة ما حلو".. إطلالة دانييلا رحمة الأخيرة تُثير الجدل شاهدوا ماذا ارتدت (فيديو)
Lebanon 24
"ليش هيك لابسة ما حلو".. إطلالة دانييلا رحمة الأخيرة تُثير الجدل شاهدوا ماذا ارتدت (فيديو)
02:29 | 2025-02-07
07/02/2025 02:29:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات أورتاغوس... إليكم ما شهده طريق المطار (صور)
Lebanon 24
بعد تصريحات أورتاغوس... إليكم ما شهده طريق المطار (صور)
08:30 | 2025-02-07
07/02/2025 08:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:24 | 2025-02-07
صفقة ضخمة.. البنتاغون يوافق على مبيعات ذخائر وصواريخ لإسرائيل وهذه قيمتها!
16:05 | 2025-02-07
بجواره مواد مخدرة.. طبيب جثة هامدة داخل حمام المستشفى
16:00 | 2025-02-07
"تحسن ملحوظ".. ما هو واقع الليرة السورية حالياً؟
15:42 | 2025-02-07
سياسته "فاشلة".. نائب بالكونغرس يُطالب بالتحقيق مع مسؤول "الشرق الأوسط" (صورة)
15:28 | 2025-02-07
أول رئيس في تاريخ فرنسا.. ساركوزي يرتدي "سوار مراقبة بقدمه"(فيديو)
15:28 | 2025-02-07
زاخاروفا تهدد باريس بالتصعيد لعدم منحها تأشيرة دخول لصحفي روسي
فيديو
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
04:54 | 2025-02-07
07/02/2025 23:55:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
07/02/2025 23:55:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
07/02/2025 23:55:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24