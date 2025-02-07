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عربي-دولي
الأمم المتحدة: حصيلة القتلى المدنيين في السودان تشهد ارتفاعًا حادًا
Lebanon 24
07-02-2025
|
13:20
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قالت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن حصيلة القتلى المدنيين في السودان تسجل ارتفاعا حادا، محمّلة مسؤولية ذلك إلى الطرفين المتحاربين لإخفاقهما في حمايتهم.
شنّ الجيش الذي يخوض منذ نيشان 2023 حربا مع قوات الدعم السريع، في الأسابيع الأخيرة هجوما واسع النطاق لاستعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم.
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وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها وثّقت مقتل 275 مدنيا على الأقل بين 31 كانون الثاني و5 شباط، جراء قصف مدفعي وضربات جوية وهجمات بواسطة مسيّرات في الخرطوم وشمال دارفور وجنوب دارفور وشمال كردفان وجنوب كردفان.
ولفتت إلى إن الأرقام أعلى بثلاثة أضعاف مقارنة بـ"العدد المرتفع بالفعل" البالغ 89 قتيلا الذي تم تسجيله في الأسبوع السابق. (سكاي نيوز)
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