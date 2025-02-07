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عربي-دولي

برلماني مصري يُطالب بطرد السفراء الإسرائيليين من جميع الدول العربية!

Lebanon 24
07-02-2025 | 14:59
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طالب برلماني مصري بضرورة اتخاذ موقف عربي موحد وقوي إزاء دعوات تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال طرد السفراء الإسرائيليين من كل الدول العربية المتواجدين بها.

وقال عضو مجلس النواب المصري رياض عبد الستار، اليوم الجمعة، إن "تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين عنيفة للغاية ولا يمكن قبولها وتتطلب موقفا عربيا موحدا، كذلك لكبح جماح رئيس وزراء الاحتلال".
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ودعا إلى" تشكيل قوة عسكرية عربية في مواجهة أية مخططات خبيثة تطال المنطقة ولتكون حائط صد ضد أي أطماع خارجية أسوة بحلف شمال الأطلسي".

وأكد "الرفض المصري القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، سواء تلك التي تروج لها إدارة ترامب أو غيرها"، مشيرا إلى أن "هذه المخططات انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري والعربي، وتعيد إنتاج مأساة النكبة بصورتها الأكثر قسوة".

وأضاف البرلماني المصري أن "بلاده لن تسمح بأن تكون أرضا لتصفية القضية الفلسطينية أو بوابة لتهجير شعب أعزل من أرضه التاريخية، منوها بضرورة العمل على تدفق المساعدات إلى غزة"، وقال: "من واجبنا كعرب ومسلمين أن نتحرك فورا لإنقاذ أهالي غزة من المعاناة الإنسانية المتفاقمة، خاصة في مواجهة البرد القارص الذي يفتك بالأطفال والمرضى وكبار السن". (روسيا اليوم) 
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