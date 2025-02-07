بجواره مواد مخدرة.. طبيب جثة هامدة داخل حمام المستشفى

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النهاية المأساوية للطبيب داخل حمام استراحة المستشفى الخاص في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، كان وراءها حقنة وأمبول عقار مخدر عُثر عليها إلى جواره.وتلقت الشرطة بلاغا بالواقعة وبدأت مباحث العجوزة تحرياتها، لمعرفة عدم وجود شبهة جنائية وأن الطبيب الأربعيني فارق الحياة نتيجة جرعة زائدة من المخدر المضبوط بجوار جثمانه.وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة. (روسيا اليوم)