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عربي-دولي

وقع على أمر تنفيذي بوقف المساعدات المالية.. ترامب يعاقب جنوب إفريقيا

Lebanon 24
08-02-2025 | 00:34
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قال البيت الأبيض، أمس الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع على أمر تنفيذي بوقف المساعدات المالية لجنوب إفريقيا، بسبب سياستها المتعلقة بالأراضي وقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها على إسرائيل حليفة واشنطن.
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وأضاف البيت الأبيض أن واشنطن ستضع أيضا خطة لإعادة توطين مزارعين من جنوب إفريقيا وعائلاتهم كلاجئين. وقال إن المسؤولين الأميركيين سيتخذون خطوات لإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية بما في ذلك استقبال اللاجئين وإعادة توطينهم من خلال برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة لمن هم‭‭ ‬‬في الأغلب من نسل البيض من المستوطنين الهولنديين والفرنسيين الأوائل.

وقال ترامب دون الاستشهاد بأدلة إن "جنوب إفريقيا تصادر الأراضي"، وإن "فئات معينة من الناس" تُعامل "بشكل سيئ للغاية".

وقال الملياردير المولود في جنوب إفريقيا إيلون ماسك، المقرب من ترامب، إن البيض في جنوب إفريقيا كانوا ضحايا "قوانين الملكية العنصرية".

ودافع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا عن سياسة الأراضي في بلاده بعد قرار ترامب، قائلا إن الحكومة لم تصادر أي أرض، وإن السياسة تهدف إلى حصول الناس على الأراضي على نحو عادل.
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