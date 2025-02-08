13
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
8
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب مصر على تجميد المساعدات.. ولندن تحذر: الصين ستسد الفجوة
Lebanon 24
08-02-2025
|
00:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" يجب أن "تُغلق"، في تصعيد جديد لحملته على هذه الهيئة الحكومية، في وقت حذرت لندن من أن بكين قد تستغل تجميد واشنطن غالبية مساعداتها الخارجية لسد "الفجوة".
Advertisement
وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته "تروث سوشل" أن "الفساد وصل إلى مستويات نادرا ما شوهدت من قبل. أغلقوها!" متحدثا عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأضاف أن "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تثير حالة من الجنون لدى اليسار الراديكالي... فيها الكثير من الاحتيال، لا يمكن تفسيره على الإطلاق".
وبدأ ترامب منذ توليه منصبه في ولايته الثانية الشهر الماضي، استراتيجية متمثلة في منح الملياردير إيلون ماسك الذي أصبح مستشار الرئيس المقرب سلطة غير مسبوقة لتفكيك مؤسسات حكومية بغية خفض الإنفاق الحكومي.
وجمدت إدارة ترامب المساعدات الخارجية، وأمرت الآلاف من الموظفين المقيمين في الخارج بالعودة إلى الولايات المتحدة، مع كل ما يعنيه ذلك من تأثير على البرامج التي يديرونها.
والخميس، أكد مسؤول نقابي تقارير أفادت بأن القوة العاملة العالمية للوكالة ستُخفض من أكثر من 10 آلاف إلى أقل بقليل من 300.
وتقوم النقابات العمالية بتحدي شرعية الهجوم الذي يشمل عروضا من ماسك بالاستقالة الطوعية الذي قدمه للعاملين الفيدراليين في جميع أنحاء الحكومة.
ويقول الديمقراطيون في الكونغرس إن إغلاق ترامب للوكالة الحكومية مخالف للدستور ما لم يحصل على الضوء الأخضر من الكونغرس. كما أعلن ترامب عن نيته إغلاق وزارة التعليم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الثلوج قد تُلامس الـ650 متراً.. الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس مساء اليوم
Lebanon 24
الثلوج قد تُلامس الـ650 متراً.. الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس مساء اليوم
09:32 | 2025-02-07
07/02/2025 09:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الممثلة الشهيرة تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة (صورة)
Lebanon 24
بفستان ضيق.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الممثلة الشهيرة تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة (صورة)
06:16 | 2025-02-07
07/02/2025 06:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان مساء الأحد.. ترقبوا!
Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان مساء الأحد.. ترقبوا!
15:21 | 2025-02-07
07/02/2025 03:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهر الأحد... منخفض جوّي جديد ويستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
بعد ظهر الأحد... منخفض جوّي جديد ويستمر حتى هذا الموعد
03:14 | 2025-02-07
07/02/2025 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو واقع "دولار لبنان".. صرّافون يكشفون
Lebanon 24
هذا هو واقع "دولار لبنان".. صرّافون يكشفون
13:00 | 2025-02-07
07/02/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:34 | 2025-02-08
قاض أميركي يمنع وزارة ماسك من الوصول إلى مواد وزارة الخزانة الحساسة
02:25 | 2025-02-08
مصر: أي تصورات لليوم التالي يجب أن تضمن وحدة غزة والضفة
02:18 | 2025-02-08
دول البلطيق تبدأ الانفصال عن شبكة الكهرباء الروسية
02:12 | 2025-02-08
مُجددا.. شولتس ينتقد سياسة ترامب تجاه أوكرانيا
01:28 | 2025-02-08
من السياسة الى الثقافة.. ترامب يعين نفسه رئيسا لمجلس أمناء مركز كينيدي الثقافي
01:16 | 2025-02-08
اشتباكات بين الجيش والدعم السريع قرب جسر سوبا بالخرطوم
فيديو
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
08/02/2025 09:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
04:54 | 2025-02-07
08/02/2025 09:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
08/02/2025 09:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24