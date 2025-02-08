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عربي-دولي

مُجددا.. شولتس ينتقد سياسة ترامب تجاه أوكرانيا

Lebanon 24
08-02-2025 | 02:12
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قام المستشار الألماني أولاف شولتس بانتقاد مجددا، السياسة الخارجية الحالية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي مقابلة مع صحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية، أبدى شولتس استياءه من تصريحات ترامب، الذي طالب بحق الوصول إلى المواد الخام القيمة في أوكرانيا مقابل المساعدات الأميركية واسعة النطاق للبلاد.
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وقال شولتس في إشارة إلى دعم أوكرانيا التي تعرضت للهجوم من روسيا: "أوكرانيا تتعرض للهجوم ونحن ندعمها بدون أن يُدفَع لنا. يجب أن يكون هذا موقف الجميع".

وكان شولتس قال من قبل عقب قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن مثل هذا المطلب "سيكون أنانيا للغاية ومتمركزا حول الذات".

وكان ترامب قد أوضح أيضا أنه يريد فرض رسوم جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي، وهو ما انتقده شولتس مجددا قائلا: "الاقتصاد العالمي يحتاج إلى حواجز تجارية أقل، وليس أكثر"، مؤكدا أنه إذا وصل الأمر إلى هذا الحد، فإن "المفوضية الأوروبية قادرة على الرد خلال ساعات". وأدلى شولتس بتصريحات مماثلة في بروكسل.

وقال شولتس إنه سيواصل بذل كل ما في وسعه للحفاظ على علاقات جيدة مع واشنطن، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي الحليف الأكثر أهمية لألمانيا.

في المقابل، ذكر شولتس أنه يرى أن من واجبه بصفته مستشارا لأكبر دولة في الاتحاد الأوروبي أن "يقف منتصب القامة" عندما تتعرض دولة أصغر مثل الدنمارك للتحدي، وذلك في ضوء تهديدات ترامب باحتلال غرينلاند.(العربية)


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