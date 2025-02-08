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إقتصاد
دول البلطيق تبدأ الانفصال عن شبكة الكهرباء الروسية
Lebanon 24
08-02-2025
|
02:18
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باشرت دول البلطيق الانفصال عن شبكة الكهرباء الروسية السبت عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، وفق ما نقلته الشركة العامة المشغلة لشبكة الكهرباء في ليتوانيا "ليتغريد".
وقال الناطق باسم الشركة ماتاس نوريكا: "أؤكد أن عملية الانفصال بدأت عند الساعة السادسة (بالتوقيت المحلي)" بعدما فصلت ليتوانيا وصلاتها الكهربائية مع بيلاروس وروسيا.
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وكان هذا المشروع بوشر قبل سنوات وأصبح ملحا مع الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ثلاث سنوات تقريبا، بحسب وكالة فرانس برس.
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