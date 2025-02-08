قاض أميركي يمنع وزارة ماسك من الوصول إلى مواد وزارة الخزانة الحساسة





وأقام 19 نائبا عاما ديمقراطيا دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة لمنع إدارة الكفاءة الحكومية التي يقودها إيلون ماسك من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على بيانات شخصية حساسة مثل الضمان الاجتماعي وأرقام حسابات مصرفية لملايين الأميركيين.

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وتشير القضية التي تم رفعها أمام المحكمة الاتحادية في مدينة نيويورك إلى أن إدارة ترامب سمحت لفريق ماسك بالوصول إلى نظام الدفع المركزي لوزارة الخزانة في انتهاك للقانون الاتحادي، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس. منع قاض اتحادي وزارة الكفاءة الحكومية الأميركية التي يقودها إيلون ماسك من الوصول إلى المواد الحساسة الخاصة بوزارة الخزانة الأميركية.وأقام 19 نائبا عاما ديمقراطيا دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة لمنع إدارة الكفاءة الحكومية التي يقودها إيلون ماسك من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على بيانات شخصية حساسة مثل الضمان الاجتماعي وأرقام حسابات مصرفية لملايين الأميركيين.وتشير القضية التي تم رفعها أمام المحكمة الاتحادية في مدينة نيويورك إلى أن إدارة ترامب سمحت لفريق ماسك بالوصول إلى نظام الدفع المركزي لوزارة الخزانة في انتهاك للقانون الاتحادي، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

ويتولى إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، جهود خفض الإنفاق الفيدرالي ضمن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار ما يسمى بوزارة كفاءة الحكومة "دوج".



وأثيرت مخاوف من سيطرة إيلون ماسك وموظفون تابعون له على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات سنويًا، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".



ويخضع نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأميركية لرقابة شديدة حيث يدير تدفق أموال الحكومة الأميركية، بما فيها 6 تريليونات دولار سنويًا للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرواتب وغيرها.



وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، أن إيلون ماسك حليف هام، و"موظف حكومي بوضع خاص"، لكنه شدد على أنه "لا يتخذ أي قرار بدون موافقته".