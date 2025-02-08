15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خطط فرنسية لتدريب الجنود الأوكرانيين الفارين من الخدمة.. موسكو تكشف
Lebanon 24
08-02-2025
|
02:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن السفير الروسي لدى باريس، أليكسي ميشكوف، اليوم السبت، أن فرنسا "مهدت الطريق" أمام القوات الروسية لإعداد الفارين من الخدمة في أوكرانيا .
وقال ميشكوف لوكالة "سبوتنيك" معلقا على تصريحات حول نية باريس تدريب لواء آخر للقوات المسلحة الأوكرانية: "الطريق ممهدة.. فليعدوا فارين آخرين".
Advertisement
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ميدي ليبر" الفرنسية أن السلطات الأوكرانية بدأت تحقيقا بتهمة "الهروب من الخدمة" بحق أفراد من لواء "آنا كييفسكايا" الذي تم تدريبه في فرنسا، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأفادت الصحيفة، نقلا عن مصادر أوكرانية، بأن نحو 1700 جندي من أصل 2300 جندي تم تدريبهم في فرنسا فروا سريعا بعد أن تم إرسالهم إلى الجبهة.
وأشارت سبوتنيك إلى أن فرنسا أنهت في 14 نوفمبر الماضي، تدريب 2300 جندي أوكراني من اللواء 155 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وشمل التدريب ثلاث كتائب مشاة، وتشكيلات هندسية ومدفعية، ووحدات مراقبة واستطلاع جوي وبري، وشارك نحو 1500 جندي فرنسي في عملية التدريب.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الثلوج قد تُلامس الـ650 متراً.. الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس مساء اليوم
Lebanon 24
الثلوج قد تُلامس الـ650 متراً.. الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس مساء اليوم
09:32 | 2025-02-07
07/02/2025 09:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان مساء الأحد.. ترقبوا!
Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان مساء الأحد.. ترقبوا!
15:21 | 2025-02-07
07/02/2025 03:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو واقع "دولار لبنان".. صرّافون يكشفون
Lebanon 24
هذا هو واقع "دولار لبنان".. صرّافون يكشفون
13:00 | 2025-02-07
07/02/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شابة جميلة جدّاً... ملكة جمال لبنان السابقة تنشر صوراً لابنتها
Lebanon 24
شابة جميلة جدّاً... ملكة جمال لبنان السابقة تنشر صوراً لابنتها
07:13 | 2025-02-07
07/02/2025 07:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات أورتاغوس... إليكم ما شهده طريق المطار (صور)
Lebanon 24
بعد تصريحات أورتاغوس... إليكم ما شهده طريق المطار (صور)
08:30 | 2025-02-07
07/02/2025 08:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:00 | 2025-02-08
بشأن "صور التسليم".. بيان من عائلات الرهائن الإسرائيليين
06:00 | 2025-02-08
أخطر "إنفلونزا" منذ 15 سنة.. 13 ألف وفاة واستنفار وإغلاق مدارس
05:46 | 2025-02-08
مكتب نتنياهو: مشاهد تسليم الرهائن "لن تمر مرور الكرام"
05:42 | 2025-02-08
بالفيديو.. شاهدوا لحظة إسقاط عشائر الهرمل لطائرة مسيّرة تابعة "لهيئة تحرير الشام"
05:39 | 2025-02-08
قبالة سوريا... إندلاع حريق في سفينة روسية
05:30 | 2025-02-08
بوتين يشعر بالقلق.. "The Telegraph": هل سيطبق ترامب خطته بشأن غزة مع روسيا وأوكرانيا؟
فيديو
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
08/02/2025 13:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
04:54 | 2025-02-07
08/02/2025 13:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
08/02/2025 13:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24