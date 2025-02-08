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عربي-دولي

خطط فرنسية لتدريب الجنود الأوكرانيين الفارين من الخدمة.. موسكو تكشف

Lebanon 24
08-02-2025 | 02:49
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أعلن السفير الروسي لدى باريس، أليكسي ميشكوف، اليوم السبت، أن فرنسا "مهدت الطريق" أمام القوات الروسية لإعداد الفارين من الخدمة في أوكرانيا .

وقال ميشكوف لوكالة "سبوتنيك" معلقا على تصريحات حول نية باريس تدريب لواء آخر للقوات المسلحة الأوكرانية: "الطريق ممهدة.. فليعدوا فارين آخرين".
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وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ميدي ليبر" الفرنسية أن السلطات الأوكرانية بدأت تحقيقا بتهمة "الهروب من الخدمة" بحق أفراد من لواء "آنا كييفسكايا" الذي تم تدريبه في فرنسا، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأفادت الصحيفة، نقلا عن مصادر أوكرانية، بأن نحو 1700 جندي من أصل 2300 جندي تم تدريبهم في فرنسا فروا سريعا بعد أن تم إرسالهم إلى الجبهة.

وأشارت سبوتنيك إلى أن فرنسا أنهت في 14 نوفمبر الماضي، تدريب 2300 جندي أوكراني من اللواء 155 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وشمل التدريب ثلاث كتائب مشاة، وتشكيلات هندسية ومدفعية، ووحدات مراقبة واستطلاع جوي وبري، وشارك نحو 1500 جندي فرنسي في عملية التدريب.(العربية)




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