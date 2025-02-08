كوريا: أسلحتنا النووية ليست ورقة مساومة بل للاستخدام الفعلي





وفي بيان اليوم السبت، نددت وكالة الأنباء المركزية الكورية بالرفض الأخير من جانب مسؤولين من حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي للاعتراف بالنظام كقوة نووية.

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وانتقدت الوكالة أيضاً الدعوات الموجهة إلى كوريا الشمالية لتفكيك برنامجها النووي والخاص بالأسلحة بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه، ووصفت هذه التصريحات بأنها "سخيفة". أكدت كوريا الشمالية أن أسلحتها النووية ليست ورقة مساومة، لكنها مخصصة لحرب فعلية.وفي بيان اليوم السبت، نددت وكالة الأنباء المركزية الكورية بالرفض الأخير من جانب مسؤولين من حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي للاعتراف بالنظام كقوة نووية.وانتقدت الوكالة أيضاً الدعوات الموجهة إلى كوريا الشمالية لتفكيك برنامجها النووي والخاص بالأسلحة بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه، ووصفت هذه التصريحات بأنها "سخيفة".

وأكدت أيضاً أن القوة النووية للنظام ليست شيئاً يمكن "الإعلان عنه" أو استخدامه "كورقة مساومة" بل هي للاستخدام القتالي الفعلي ضد قوى معادية تهدد سيادة الأمة وسلامة الشعب.



وتؤكد بيونغ يانغ موقفها بأن نزع السلاح النووي لا يمكن أن يكون هدفاً للمفاوضات إذا عادت إلى الحوار مع واشنطن.



يأتي هذا بينما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الإدارة الأميركية الحالية تعتزم الحفاظ على العلاقات مع جمهورية كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونغ أون.



وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، في البيت الأبيض عقب محادثات ثنائية: "ستكون لدينا علاقة مع كوريا الشمالية ومع كيم جونغ أون. لقد كنت متفاهماً معه بشكل جيد للغاية، كما تعلمون جميعاً".



وأضاف ترامب "أعتقد أنه سيكون مفيداً للجميع إذا حافظت على علاقة جيدة معه. أعني، لدي علاقة جيدة معه، وهو متفاهم معي".