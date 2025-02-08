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صحة

أخطر "إنفلونزا" منذ 15 سنة.. 13 ألف وفاة واستنفار وإغلاق مدارس

Lebanon 24
08-02-2025 | 06:00
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ذكرت "العربية" أنّ الولايات المتحدة الأميركية تعيش أشد موسم للفيروسات الشتوية، وتقول تقديرات إنها الأكثر شدة خلال 15 عاما.

وكان أحد مؤشرات نشاط الإنفلونزا هو النسبة المئوية لزيارات الأطباء لتلقي العلاج من أعراض تشبه الإنفلونزا.
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وكان هذا العدد في الأسبوع الماضي، أعلى بوضوح من ذروة أي موسم للإنفلونزا بالشتاء منذ عام 2009-2010، عندما ضربت جائحة إنفلونزا الخنازير الولايات المتحدة، وذلك وفقا لبيانات نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة.

ودفعت الإنفلونزا المسؤولين إلى إغلاق مدارس في بعض الولايات، حيث أغلقت مدرسة "جودلي إندبندنت سكول ديستركت"، التي تضم 3200 طالب بالقرب من فورت وورث في ولاية تكساس الأسبوع الماضي لمدة 3 أيام بعدما غاب 650 طالبا و60 موظفا يوم الثلاثاء.

وأوضح جيف ميدور، وهو متحدث باسم المنطقة، أن الغالبية العظمى من الأمراض هناك كانت الإنفلونزا، بالإضافة إلى التهاب الحلق، ووصف موسم الإنفلونزا بأنه أسوأ موسم يمكن أن يتذكره.

وتشير تقديرات مراكز السيطرة على الأمراض، إلى إصابة ما لا يقل عن 24 مليون شخص بمرض الإنفلونزا، حتى الآن هذا الموسم، فيما دخلت 310 آلاف حالة للمستشفى، وتم تسجيل 13 ألف حالة وفاة، من بينها 57 طفلا على الأقل. (العربية)
 
 

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