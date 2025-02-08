قبالة سوريا... إندلاع حريق في سفينة روسية





ووفقاً لمسؤولين عسكريين، جاءت الرسالة في الوقت الذي انجرفت فيه بشكل مؤقت سفينة التجسس الروسية "كيلدين" المحملة بمعدات لجمع المعلومات الاستخباراتية، ولم تعد تحت السيطرة قبالة ميناء طرطوس في 23 كانون الثاني الماضي، وكانت تتصاعد منها ألسنة اللهب والدخان الأسود من مداخنها.

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وحصلت وكالة "أسوشيتد برس" على تسجيل صوتي للبث، بالإضافة إلى مقطع فيديو وصور تظهر الحريق، قال المسؤولون العسكريون إنه تم التقاطها بواسطة سفينة من دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تعمل في مكان قريب. أطلقت سفينة تجسس حربية روسية قبالة ساحل ميناء طرطوس السوري رسالة عبر اللاسلكي بأنها في وضع صعب وأنها تنجرف وخارج السيطرة، وطالبت السفن الأخرى بالابتعاد عن مسارها.ووفقاً لمسؤولين عسكريين، جاءت الرسالة في الوقت الذي انجرفت فيه بشكل مؤقت سفينة التجسس الروسية "كيلدين" المحملة بمعدات لجمع المعلومات الاستخباراتية، ولم تعد تحت السيطرة قبالة ميناء طرطوس في 23 كانون الثاني الماضي، وكانت تتصاعد منها ألسنة اللهب والدخان الأسود من مداخنها.وحصلت وكالة "أسوشيتد برس" على تسجيل صوتي للبث، بالإضافة إلى مقطع فيديو وصور تظهر الحريق، قال المسؤولون العسكريون إنه تم التقاطها بواسطة سفينة من دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تعمل في مكان قريب.

وتجمع السفينة "كيلدين"، التي دخلت الخدمة قبل 55 عاماً، معلومات استخباراتية عن أنشطة حلف الناتو في البحر الأبيض المتوسط، وكانت تعمل بالقرب من مقر التدريبات البحرية التي تقوم بها تركيا، العضو في الحلف، قبل الحريق، وفقاً للمسؤولين الذين تحدثوا إلى وكالة "أسوشيتد برس". (العربية)