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عربي-دولي

بشأن "صور التسليم".. بيان من عائلات الرهائن الإسرائيليين

Lebanon 24
08-02-2025 | 06:00
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ندد منتدى عائلات الرهائن "الصور المزعجة" التي وردت أثناء الإفراج عن 3 رهائن في قطاع غزة "بدوا هزيلين وأجبروا على التحدث على المنصة قبل إطلاق سراحهم من مسلحي حماس".

وأضاف المنتدى في بيان أن "الصور المزعجة الواردة من إطلاق سراح أوهاد وإيلي وأور تعتبر دليلًا واضحًا ومؤلمًا آخر لا يترك مجالًا للشك، ليس هنالك وقت لنضيعه. يجب إخراجهم جميعًا الآن"، في دعوة للإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس داخل إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023.
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وظهر المحتجزون الإسرائيليون الثلاثة المفرج عنهم، السبت، في حالة صحية متدهورة.

وبدت علامات التعب والإرهاق على الإسرائيليين إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور أبراهام ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي، الذين أفرجت عنهم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، وقامت بتسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
 
وشهدت مدينة دير البلح انتشارا واسعا لمقاتلي القسام الذين ارتدوا الزي العسكري وحملوا أسلحة، حيث اعتبر مراقبون فلسطينيون أن هذه العملية كانت أكثر تنظيما مقارنة بعمليات التسليم السابقة.

وتعد هذه العملية الدفعة الخامسة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية، وبدعم أميركي، سعياً للتوصل إلى هدنة دائمة بين الطرفين. (سكاي نيوز عربية)
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