"جزء من دخلنا للمقاومة".. هذا ما أعلنه مسؤول إيرانيّ

كشف مسؤول إيراني رفيع المستوى، السبت، أن دخل إيران من الأموال ليس مخصصاً لها فحسب، بل أيضاً لجماعات مسلحة في عدة دول في المنطقة تعتبرها إيران "جزءًا من محور المقاومة".





وقال نائب رئيس البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، في خطاب له نشرته وسائل إعلام إيرانية، إن "قوتنا تحتاج إلى اليمن، وتحتاج إلى لبنان، وتحتاج إلى غزة، وتحتاج إلى سوريا والعراق".



Advertisement وأضاف حاجي بابائي: "دخل إيران ليس فقط لإيران، بل هو مخصّص أيضًا لهؤلاء جميعًا مثل اليمن ولبنان وسوريا والعراق والجميع". وأضاف حاجي بابائي: "دخل إيران ليس فقط لإيران، بل هو مخصّص أيضًا لهؤلاء جميعًا مثل اليمن ولبنان وسوريا والعراق والجميع".

وبحسب تقارير دولية، تنفق طهران مليارات الدولارات سنوياً على الفصائل المرتبطة بها، سواء في لبنان أم سوريا أم العراق أم اليمن أم غزة، في إطار استراتيجيتها لتعزيز نفوذها الإقليمي.





وأعلن الإيرانيون في عدة احتجاجات شهدتها البلاد على مدى السنوات الماضية عن رفضهم لهدر الأموال الطائلة على الجماعات المسلحة في المنطقة. (إرم نيوز)