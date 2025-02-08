إسرائيل حول عملية إطلاق الرهائن: الصور التي رأيناها لن تمرّ من دون ردّ

أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلة بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات ردا على "المشاهد القاسية للرهائن" الذين أطلق سراحهم في غزة اليوم السبت، وعلى ما وصف بأنها "خروقات متكررة" من جانب "حماس".





وجاء ذلك في بيان أصدره مكتب نتنياهو بعد أن ظهر إيلي شرابي وأور ليفي وأوهاد بن عامي نحاف الأجساد وضعفاء في مراسم نظمتها "حماس" في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة لتسليمهم للصليب الأحمر. (روسيا اليوم)

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