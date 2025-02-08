بالفيديو... العثور على مقبرة جماعية في خزان مياه في ريف حمص

أفادت مصادر عن العثور على مقبرة جماعية داخل خزان مياه مهجور بالقرب من بلدة قلعة الحصن في ريف محافظة حمص السورية، وتضم رفات أكثر من 25 شخصا.





وذكرت المصادر أن "المقبرة تقع قرب موقع حاجز أمني سابق كان تابعا للدفاع الوطني والحزب السوري القومي الاجتماعي". (روسيا اليوم)

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