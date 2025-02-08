Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو... العثور على مقبرة جماعية في خزان مياه في ريف حمص

Lebanon 24
08-02-2025 | 10:15
A-
A+
Doc-P-1317616-638746318046274206.jpg
Doc-P-1317616-638746318046274206.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مصادر عن العثور على مقبرة جماعية داخل خزان مياه مهجور بالقرب من بلدة قلعة الحصن في ريف محافظة حمص السورية، وتضم رفات أكثر من 25 شخصا.


وذكرت المصادر أن "المقبرة تقع قرب موقع حاجز أمني سابق كان تابعا للدفاع الوطني والحزب السوري القومي الاجتماعي". (روسيا اليوم)
Advertisement
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-02-08
11:19 | 2025-02-08
11:14 | 2025-02-08
11:00 | 2025-02-08
10:46 | 2025-02-08
10:30 | 2025-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24