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حماس: وقف إطلاق النار "في خطر"

Lebanon 24
08-02-2025 | 10:30
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حذر مسؤول كبير في حركة حماس، اليوم السبت، من أن "عدم التزام" إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة جعله في خطر الانهيار.

وقال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في حديث مع وكالة "فرانس برس" إن "ما نراه من مماطلة وعدم التزام بتنفيذ المرحلة الأولى.. بالتأكيد يعرض هذا الاتفاق للخطر وبالتالي قد يتوقف وقد ينهار".
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كما أكد أن الحركة لا ترغب في "العودة للحرب" مع إسرائيل التي بدأت إثر الهجوم الذي شنته في السابع من أكتوبر 2023، وقال إن "العودة للحرب قطعا ليست أمنيتنا ولا قرارنا".

وأكد أن حماس "ما زالت مستعدة" للمشاركة في المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع إسرائيل. وقال نعيم: "نحن ما زلنا مستعدين للذهاب" إلى المفاوضات لكن إسرائيل "تماطل في البدء في هذه المفاوضات".

يأتي هذا بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وفد إسرائيل الذي سيغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة، غداً الأحد، غير مخول بمناقشة المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس. (العربية) 
 
 
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