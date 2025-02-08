روسيا تدخل قائمة أفضل 10 دول في العالم من حيث البحوث والاختراعات

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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، أن روسيا الاتحادية دخلت قائمة أكبر 10 دول في العالم من حيث حجم البحوث والاختراعات والتطوير.وقال تشيرنيشينكو: "نحن اليوم في قائمة أفضل 10 دول في العالم بمجال البحوث والتطوير. وعلماؤنا يساعدون بنشاط في تحقيق الريادة التكنولوجية وهو الهدف الوطني الذي حدده الرئيس فلاديمير بوتين".وأشار تشيرنيشينكو إلى أنه بحلول عام 2030، سيتعين على روسيا زيادة الإنفاق على البحوث العلمية لصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن "الحكومة الروسية تسعى جاهدة لتوفير كل ما يحتاجه العلم". (روسيا اليوم)