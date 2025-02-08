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إقتصاد

روسيا تدخل قائمة أفضل 10 دول في العالم من حيث البحوث والاختراعات

Lebanon 24
08-02-2025 | 10:46
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، أن روسيا الاتحادية دخلت قائمة أكبر 10 دول في العالم من حيث حجم البحوث والاختراعات والتطوير.

وقال تشيرنيشينكو: "نحن اليوم في قائمة أفضل 10 دول في العالم بمجال البحوث والتطوير. وعلماؤنا يساعدون بنشاط في تحقيق الريادة التكنولوجية وهو الهدف الوطني الذي حدده الرئيس فلاديمير بوتين".
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وأشار تشيرنيشينكو إلى أنه بحلول عام 2030، سيتعين على روسيا زيادة الإنفاق على البحوث العلمية لصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن "الحكومة الروسية تسعى جاهدة لتوفير كل ما يحتاجه العلم". (روسيا اليوم)

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