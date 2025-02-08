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عربي-دولي
طهران: تجربة الاتفاق النووي أثبتت عدم التزام واشنطن بتعهداتها
Lebanon 24
08-02-2025
|
14:17
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أكد وزير خارجية إيران عباس عراقجي اليوم السبت، أن تجربة الاتفاق النووي أثبتت عدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها، مشددا على أن طهران لن تسمح بتكرار النكث بالعهد.
وأضاف: "لن نتخلى عن التفاوض لكننا لا نرغب فيه مع دولة تقوم بالتوقيع على عقوبات جديدة"، موضحا أنه "لمواجهة العقوبات لابد أن نعمل على مهمتين، إزالتها وتحييدها والأخيرة لها الأولوية بالنسبة لنا".
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ومن جانبه، قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أمس الجمعة، إن التجربة أثبتت أن إجراء محادثات مع الولايات المتحدة خطوة "ليست ذكية أو حكيمة أو مشرفة".
وأوضح خامنئي أن التفاوض مع واشنطن لن يؤثر على حل المشكلات في إيران، مضيفا "قدمنا تنازلات سخية في الاتفاق النووي لكن الأمريكيين لم يلتزموا به وألغاه الرئيس دونالد ترامب".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أول أمس الخميس، فرض عقوبات تستهدف شبكة دولية تسهل نقل الملايين من براميل النفط الخام الإيراني بقيمة مئات ملايين الدولارات إلى الصين.
وبدورها، نددت إيران بتلك العقوبات، ووصفت الإجراءات التي تستهدف كيانات إيرانية متهمة ببيع النفط الخام إلى الصين بأنها غير قانونية وغير مبررة. (روسيا اليوم)
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