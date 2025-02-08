نتنياهو يتوعد بالقضاء على حماس

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تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القضاء على حركة حماس في قطاع غزة واستعادة جميع الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين هناك، وذلك في رسالة مصورة بثها مكتبه مساء السبت.وقال في الرسالة التي عرضت بعد عملية تبادل جديدة شملت 3 رهائن إسرائيليين وأكثر من 180 معتقلا فلسطينيا، "سنقضي على حماس ونستعيد رهائننا.. هذا ما سنقوم به".وأكد نتنياهو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتفق معه على "ضرورة القضاء على حماس"، وفق تعبيره.في أثناء ذلك، أعلن مكتب نتنياهو مساء السبت إرسال وفد إلى الدوحة لإجراء مفاوضات تتناول المرحلة التالية من الهدنة مع حماس في غزة. (ارم نيوز)