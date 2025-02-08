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عربي-دولي

دمشق تشهد بداية جديدة في ملف الأسلحة الكيميائية

Lebanon 24
08-02-2025 | 14:59
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قال المدير العام للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، السبت، إن زيارته لدمشق تشكل فرصة "لانطلاقة جديدة" بعد تأزم استمر سنوات في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال أرياس، بعد زيارته الأولى إلى سوريا منذ إطاحة بشار الأسد، إن "هذه الزيارة تمثل انطلاقة جديدة، بعد 11 عاما من العراقيل التي وضعتها السلطات السابقة، لدى السلطات السورية الانتقالية فرصة لطي الصفحة".
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ووافقت سوريا بضغط روسي وأميركي في العام 2013، على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والكشف عن مخزونها وتسليمه لتجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية.

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