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عربي-دولي
ليبيا.. دعوى جنائية ضد مسؤول في جهاز خفر السواحل
Lebanon 24
08-02-2025
|
15:43
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أعلنت النيابة العامة الليبية عن تحريك دعوى جنائية ضد مسؤول فرع جهاز خفر السواحل في زوارة، وحبس أربعة من منتسبي الجهاز بتهمة التخطيط لنقل مهاجرين غير شرعيين إلى شمال البحر المتوسط.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام في صفحته على "فيسبوك"، أجرى وكيل النيابة تحقيقا في حادثة إصابة أحد أفراد فرع جهاز المباحث الجنائية بعيار ناري خلال عملية القبض على أربعة أشخاص متورطين في تنظيم عمليات هجرة غير مشروعة قبالة سواحل مدينة زوارة.
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وكشفت التحقيقات أن بعض عناصر فرع جهاز خفر السواحل متواطئون لنقل 37 مهاجرا غير شرعي عبر البحر إلى شمال المتوسط، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية تجاه أعضاء جهاز المباحث الجنائية لمنعهم من إحباط مخططهم.
وأضاف البيان أنه "بعد استجواب المتهمين الأربعة، أمر المحقق بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق، وأصدر توجيهات بالقبض على عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية المتورطين في هذا النشاط". كما تم اتخاذ إجراءات لنقل المهاجرين إلى مراكز إيواء لمعالجة أوضاعهم القانونية. (روسيا اليوم)
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