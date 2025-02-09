Advertisement

عربي-دولي

دولة عربية تسحب الجنسية من أكثر من 4 آلاف امرأة.. ما السبب؟

Lebanon 24
09-02-2025 | 00:56
A-
A+
Doc-P-1317810-638746849949814537.jpg
Doc-P-1317810-638746849949814537.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الحكومة الكويتية عن سحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، وذلك بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

وجاء في نص المرسوم الذي أوردته صحيفة "الكويت اليوم"، اليوم الأحد "أنه بناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريقة التبعية".
Advertisement

وكانت الكويت قد أدخلت تعديلات على قانون الجنسية في أيلول الماضي، في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.

وبحسب الحكومة الكويتية، فإن سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:23 | 2025-02-09
01:14 | 2025-02-09
01:09 | 2025-02-09
00:38 | 2025-02-09
00:10 | 2025-02-09
23:54 | 2025-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24