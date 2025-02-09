أين مكان ماهر الأسد؟ شقيقة زوجته تكشف

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كشفت شقيقة زوجة ماهر الأسد، مجد جدعان التي عادت إلى سوريا بعد سنوات في الخارج، أسراراً جديدة عن عملية تفجير "خلية الأزمة" التي حصلت قبل 13 عاماً وأطاحت بكبار رجالات الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على رأسهم صهره آصف شوكت، وعن مكان ماهر.وقالت في مقابلة مع برنامج "قابل للجدل" على قناة "العربية"، إن الشقيق الأصغر للرئيس السوري الذي قاد "الفرقة الرابعة مدرعات" لم تبتر قدمه جراء التفجير كما أشيع حينها، ولم يصب بأي أذى على الإطلاق، مؤكدة أن التخطيط للتفجير كان من النظام السابق، وماهر كان أحد المخططين.إلى ذلك، كشفت أن شوكت كانت له اتصالات مع الحكومة الأميركية حينها، وكان يحاول تنفيذ انقلاب عسكري أو غيره لاستلام زمام البلاد، والحلول مكان الأسد.كما أشارت إلى أن ماهر علم بالأمر فنفذ العملية، معتبرة أنه "من المستحيل أن يكون التفجير قد تم عن طريق الطباخ كما أشيع أيضاً وقتها".أما عن مكان تواجد ماهر الأسد، فرجحت جدعان أن يكون في روسيا، معللة ذلك بأنها البلد الوحيد الذي من الممكن أن يستقبله.وكان وزير الداخلية الأسبق في حكومة الأسد محمد إبراهيم الشعار، كشف أن الاجتماع الذي طاله التفجير في "خلية الأزمة" في مبنى الأمن القومي السوري وسط العاصمة دمشق، ضم 5 شخصيات فقط. كما أضاف أن وزير الدفاع داود راجحة، ونائبه آصف شوكت، قضيا فوراً، وأصيب البقية، ثم أعلنت وفاتهم.كذلك شدد على أنه لا يملك أي معلومات عن المنفذين، لأن الأسد كان أسند مهمة التحقيق إلى أحد الأفرع الأمنية ولم يطلعه على أي نتائج بعدها.وشكل الأسد "خلية الأزمة" حينها من أجل التعامل مع الانتفاضة عام 2011، وكانت برئاسة حسن تركماني.كما تضمنت كلاً من شوكت نائب وزير الدفاع، ومحمد الشعار وزير الداخلية، ومحمد سعيد بخيتان الأمين القطري المساعد لحزب البعث، وعلي مملوك رئيس المخابرات العامة، وداود راجحة وزير الدفاع، وهشام الاختيار رئيس مكتب الأمن القومي.يشار إلى أن مجد جدعان خرجت من سوريا عام 2008 بعد خلافات مع ماهر، ووضع الأمن يده على المدرسة التي أسستها.فيما عاشت السنوات الماضية بين أميركا والأردن، ولم تتواصل مع شقيقتها منذ 2011، أي منذ اندلاع الثورة السورية.