شهداء واعتقالات.. إسرائيل توسع عملياتها في الضفة

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بعدما بدأت القوات الإسرائيلية بالتحرك في مخيم اللاجئين نور الشمّس بالقرب من طولكرم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات الأمن قد وسعت عملية "السور الحديدي" في شمال الضفة الغربية.وأوضح المتحدث الإسرائيلي أن "القوات قتلت عددا من المسلحين، واعتقلت عددا من الأفراد المطلوبين في نور شمس بالضفة الغربية المحتلة".إلى ذلك، قال محافظ طولكرم اللواء عبد الله كميل: "القوات الإسرائيلية وفي اليوم الرابع عشر من العدوان على محافظة طولكرم، بدأت فجر اليوم باجتياح مخيم نور شمس، مدعومة بالجرافات العسكرية، وتحاصر المخيم من عدة اتجاهات".ووجه كميل في بيان صحفي دعوة للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لوقف هذا العدوان غير المسبوق على محافظة طولكرم ومخيماتها.وأشار كميل إلى منع طواقم الإسعاف من الوصول لعدد من الاصابات في مخيم نور شمس، وبخاصة أنه هناك حالات نزوح قسري إلى عدة مناطق، مما يزيد من صعوبة الوضع الإنساني للمواطنين. (سكاي نيوز)