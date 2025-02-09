Advertisement

عربي-دولي

كاتس: لن نسمح لإيران بإقامة جبهة إرهابية شرقية

Lebanon 24
09-02-2025 | 04:53
A-
A+
Doc-P-1317888-638746985494139740.jpg
Doc-P-1317888-638746985494139740.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بإقامة جبهة إرهابية شرقية"، وفق ما أفاد موقع "واينت" العبري.

وأشار كاتس إلى توسيع عملية "الجدار الحديدي" في شمال الضفة الغربية إلى مخيم نور الشمس للاجئين في مدينة طولكرم، قائلا: "نحن نسحق البنية التحتية الإرهابية في مخيمات اللاجئين ونمنع عودتهم".
Advertisement

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "لن نسمح لمحور الشر الإيراني بإنشاء جبهة إرهابية شرقية تهدد مجتمعات الضفة وخط التماس والمراكز السكانية الكبيرة في إسرائيل". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:12 | 2025-02-09
07:00 | 2025-02-09
06:37 | 2025-02-09
06:17 | 2025-02-09
06:00 | 2025-02-09
05:39 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24