كاتس: لن نسمح لإيران بإقامة جبهة إرهابية شرقية

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أشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بإقامة جبهة إرهابية شرقية"، وفق ما أفاد موقع "واينت" العبري.وأشار كاتس إلى توسيع عملية "الجدار الحديدي" في شمال الضفة الغربية إلى مخيم نور الشمس للاجئين في مدينة طولكرم، قائلا: "نحن نسحق البنية التحتية الإرهابية في مخيمات اللاجئين ونمنع عودتهم".وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "لن نسمح لمحور الشر الإيراني بإنشاء جبهة إرهابية شرقية تهدد مجتمعات الضفة وخط التماس والمراكز السكانية الكبيرة في إسرائيل". (روسيا اليوم)