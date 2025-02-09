زلزال يضرب الكاريبي وتحذيرات من تسونامي

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ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات منطقة البحر الكاريبي، السبت بتوقيت المنطقة، وسط تحذير من حدوث موجات تسونامي.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 200 كم جنوب غرب مدينة جورج تاون في جزر كايمان.وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 10 كم، عند الساعة 18.23 مساء السبت بالتوقيت المحلي (5- ت.غ).فيما أصدر نظام التحذير من تسونامي التابع للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، تحذيرا من حدوث موجات عملاقة في المناطق الساحلية لجزر كايمان وجامايكا وكوبا والمكسيك وهندوراس وجزر الباهاما وسان أندريس وبروفيدنسيا وبليز وهايتي وكوستاريكا وبنما ونيكاراغوا وغواتيمالا. (الاناضول)