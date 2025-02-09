بالأرقام.. تعرفوا إلى أقوى 10 قوات جوية عسكرية في العالم!

تعتبر القوة الجوية العسكرية عنصراً حاسماً في القدرات القتالية للدول منذ مطلع القرن العشرين.

ووفقاً لإحصائيات Global Firepower لعام 2024، تتصدّر الولايات المتحدة القائمةَ بأسطول جوي يفوق مجموع قوات روسيا والصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان مجتمعة.

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أقوى 10 قوات جوية عسكرية في العالم:

1- أميركا: عدد الطائرات: 13209 طائرة

2- روسيا: عدد الطائرات: 4255 طائرة

3- الصين: عدد الطائرات: 3304 طائرة

4- الهند: عدد الطائرات: 2296 طائرة

5- كوريا الجنوبية: عدد الطائرات: 1576 طائرة

6- اليابان: عدد الطائرات: 1459 طائرة

7- باكستان: عدد الطائرات: 1434 طائرة

8- مصر: عدد الطائرات: 1080 طائرة

9- تركيا: عدد الطائرات: 1069 طائرة

10- فرنسا: عدد الطائرات: 972 طائرة

(العربي الجديد)

