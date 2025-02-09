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عربي-دولي

"معقدة للغاية".. وزير إسرائيلي بكلام صادم عن مفاوضات غزة!

Lebanon 24
09-02-2025 | 05:39
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أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأحد، أن "المفاوضات مع حماس معقدة للغاية ويجب إدارتها بحكمة".

وعلق كوهين خلال مقابلة مع موقع "يديعوت أحرونوت" على عودة الأسرى الثلاثة أمس واستمرار الصفقة، قائلاً: "كنت متحمسا لرؤيتهم يعودون إلى عائلاتهم، ولكن من الجانب الآخر نحن نفهم ما نواجهه".
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كما أضاف: "نحن بحاجة إلى إعادة جميع أسرانا إلى ديارهم، ومن ناحية أخرى، التأكد من أن من ارتكب عملية السابع من تشرين الاول لن يكون صاحب السيادة في غزة"، بحسب قوله.
وتابع "أعتقد أنه يمكن تحقيق هذين الهدفين".
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