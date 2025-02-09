"معقدة للغاية".. وزير إسرائيلي بكلام صادم عن مفاوضات غزة!

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وعلق كوهين خلال مقابلة مع موقع "يديعوت أحرونوت" على عودة الأسرى الثلاثة أمس واستمرار الصفقة، قائلاً: "كنت متحمسا لرؤيتهم يعودون إلى عائلاتهم، ولكن من الجانب الآخر نحن نفهم ما نواجهه".كما أضاف: "نحن بحاجة إلى إعادة جميع أسرانا إلى ديارهم، ومن ناحية أخرى، التأكد من أن من ارتكب عملية السابع من تشرين الاول لن يكون صاحب السيادة في غزة"، بحسب قوله.