صحة غزة تُعلن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع

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أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع إلى 48 ألفا و189 شهيدا و111 ألفا و640 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023.وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي بشأن الشهداء والجرحى الفلسطينيين بالقطاع: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48189 شهيدا، و111640 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023".وأضافت أن "8 شهداء وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة، بينهم 7 انتشلت جثامينهم من تحت الركام، وشهيد متأثر بجراحه خلال الإبادة الإسرائيلية بالإضافة إلى إصابتين".وأوضحت أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".(الاناضول)