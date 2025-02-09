شقيقة زوجة ماهر الأسد تكشف: "حزب الله" ونظام الأسد اغتالا الحريري (فيديو)

"حزب الله وبشار الأسد وراء مقتله".. شقيقة زوجة ماهر الأسد مجد جدعان: اغتيال رفيق الحريري كان منعطفًا خطيرًا داخل #سوريا لانتشار الأكاذيب التي يروج لها النظام السوري وهم من قاموا باغتياله في #لبنان#قابل_للجدل #قناة_العربية pic.twitter.com/UFrhiGLHkj — العربية (@AlArabiya) February 8, 2025 Advertisement

وأعلنت أنّه "قبيل اغتيال رفيق الحريري بثلاثة أشهر، كان هناك أصدقاء مشتركين طلبوا مني أن أطلب مقابلة للرئيس رفيق الحريري مع ماهر وبشار، فجاء رد ماهر: مينو هاد حتى قابله".وتابعت: "اغتيال رفيق الحريري كان منعطفاً خطيراً داخل سوريا لانتشار الأكاذيب التي يُروّج لها النظام السوري وهم من قاموا باغتياله في لبنان".