شقيقة زوجة ماهر الأسد تكشف: "حزب الله" ونظام الأسد اغتالا الحريري (فيديو)

"حزب الله وبشار الأسد وراء مقتله".. شقيقة زوجة ماهر الأسد مجد جدعان: اغتيال رفيق الحريري كان منعطفًا خطيرًا داخل #سوريا لانتشار الأكاذيب التي يروج لها النظام السوري وهم من قاموا باغتياله في #لبنان#قابل_للجدل #قناة_العربية pic.twitter.com/UFrhiGLHkj
— العربية (@AlArabiya) February 8, 2025
"حزب الله وبشار الأسد وراء مقتله".. شقيقة زوجة ماهر الأسد مجد جدعان: اغتيال رفيق الحريري كان منعطفًا خطيرًا داخل #سوريا لانتشار الأكاذيب التي يروج لها النظام السوري وهم من قاموا باغتياله في #لبنان#قابل_للجدل #قناة_العربية pic.twitter.com/UFrhiGLHkj