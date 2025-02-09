Advertisement

عربي-دولي

شقيقة زوجة ماهر الأسد تكشف: "حزب الله" ونظام الأسد اغتالا الحريري (فيديو)

Lebanon 24
09-02-2025 | 07:27
A-
A+
Doc-P-1317966-638747084118169168.jpg
Doc-P-1317966-638747084118169168.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت شقيقة زوجة ماهر الأسد مجد جدعون في لقاء لها على قناة "العربية، أنّه "لدي قناعة مطلقة بأنّ حزب الله وعائلة الأسد كانوا وراء اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري".

وأعلنت أنّه "قبيل اغتيال رفيق الحريري بثلاثة أشهر، كان هناك أصدقاء مشتركين طلبوا مني أن أطلب مقابلة للرئيس رفيق الحريري مع ماهر وبشار، فجاء رد ماهر: مينو هاد حتى قابله".

وتابعت: "اغتيال رفيق الحريري كان منعطفاً خطيراً داخل سوريا لانتشار الأكاذيب التي يُروّج لها النظام السوري وهم من قاموا باغتياله في لبنان".

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:26 | 2025-02-09
16:00 | 2025-02-09
16:00 | 2025-02-09
15:54 | 2025-02-09
15:27 | 2025-02-09
15:22 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24