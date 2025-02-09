Advertisement

عربي-دولي

المدارس أقفلت أبوابها.. النشاط الزلزالي في اليونان مستمر

Lebanon 24
09-02-2025 | 08:55
A-
A+
Doc-P-1317999-638747136116328879.jpg
Doc-P-1317999-638747136116328879.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت المنطقة الواقعة بين جزر سانتوريني وأنافي وأمورغوس اليونانية خلال 12 ساعة الماضية، 4 زلازل بقوة تزيد عن 4.0 درجة على مقياس ريختر، وذلك في إطار استمرار النشاط الزلزالي بالمنطقة.

ووفقا لبيانات صادرة عن معهد "الجيوديناميكا" التابع لمرصد أثينا الوطني، فقد وقع الزلزال الأول بقوة 4.0 درجة في الساعة 1:54 ظهرا، تلاه زلزال آخر بقوة 4.3 درجة في الساعة 1:59 ظهرا، وكان مركز هذين الزلزالين يقع على بعد 25 كيلومترا جنوب غرب جزيرة أمورغوس، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليوناينة اليوم الأحد.
Advertisement

كما سجل زلزال ثالث بقوة 4.1 درجة في الساعة 11:02 صباحا اليوم الأحد، على بعد 26 كيلومترا شمال شرق منطقة أويا في جزيرة سانتوريني، أعقبه زلزال رابع بقوة 4.1 درجة أيضا في الساعة 3:30 صباحا، جنوب غرب جزيرة أنافي.

وأعلنت السلطات اليونانية أمس السبت أن المدارس في جزر سانتوريني وأنافي وإيوس وأمورغوس ستبقى مغلقة حتى يوم 14 شباط على الأقل، كإجراء احترازي بسبب استمرار النشاط الزلزالي في المنطقة منذ أسبوعين.

وتأتي هذه الأحداث الزلزالية الأخيرة في إطار سلسلة من الزلازل التي تشهدها المنطقة منذ أسبوعين، مما يثير مخاوف من احتمال حدوث زلزال قوي في المستقبل القريب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:26 | 2025-02-09
16:00 | 2025-02-09
16:00 | 2025-02-09
15:54 | 2025-02-09
15:27 | 2025-02-09
15:22 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24