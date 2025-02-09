المدارس أقفلت أبوابها.. النشاط الزلزالي في اليونان مستمر

Advertisement

شهدت المنطقة الواقعة بين جزر سانتوريني وأنافي وأمورغوس اليونانية خلال 12 ساعة الماضية، 4 زلازل بقوة تزيد عن 4.0 درجة على مقياس ريختر، وذلك في إطار استمرار النشاط الزلزالي بالمنطقة.ووفقا لبيانات صادرة عن معهد "الجيوديناميكا" التابع لمرصد أثينا الوطني، فقد وقع الزلزال الأول بقوة 4.0 درجة في الساعة 1:54 ظهرا، تلاه زلزال آخر بقوة 4.3 درجة في الساعة 1:59 ظهرا، وكان مركز هذين الزلزالين يقع على بعد 25 كيلومترا جنوب غرب جزيرة أمورغوس، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليوناينة اليوم الأحد.كما سجل زلزال ثالث بقوة 4.1 درجة في الساعة 11:02 صباحا اليوم الأحد، على بعد 26 كيلومترا شمال شرق منطقة أويا في جزيرة سانتوريني، أعقبه زلزال رابع بقوة 4.1 درجة أيضا في الساعة 3:30 صباحا، جنوب غرب جزيرة أنافي.وأعلنت السلطات اليونانية أمس السبت أن المدارس في جزر سانتوريني وأنافي وإيوس وأمورغوس ستبقى مغلقة حتى يوم 14 شباط على الأقل، كإجراء احترازي بسبب استمرار النشاط الزلزالي في المنطقة منذ أسبوعين.وتأتي هذه الأحداث الزلزالية الأخيرة في إطار سلسلة من الزلازل التي تشهدها المنطقة منذ أسبوعين، مما يثير مخاوف من احتمال حدوث زلزال قوي في المستقبل القريب.