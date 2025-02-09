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عربي-دولي

بسبب البرد.. إيران تغلق المدارس والمكاتب في 10 محافظات

Lebanon 24
09-02-2025 | 09:22
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أمرت السلطات في إيران بإغلاق المدارس والمكاتب في 10 محافظات على الأقل اليوم الأحد بهدف توفير الطاقة فيما تواجه البلاد موجة برد شديد، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية. 

وضربت درجات حرارة صقيعية النصف الشمالي من البلاد على مدى الأيام القليلة الماضية، ما تسبب في زيادة استهلاك الطاقة. 
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وأعلنت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا” “أغلقت جميع المكاتب الحكومية والمدارس الأحد، وتم الترتيب لتعلم الطلاب عن بعد”.

ومن بين تلك المحافظات العشر لرستان في الغرب وسمنان في الشرق وغيلان في الشمال. 

ويأتي القرار عقب إجراء مماثل السبت عندما أمرت السلطات بإغلاق مؤسسات في أكثر من 20 محافظة بسبب الظروف الجوية القاسية. 

وأغلقت العاصمة طهران السبت وأعيد فتحها الأحد، وهو يوم عمل في إيران، رغم تساقط الثلوج. 

وأفادت “إرنا” أن بعض مناطق طهران تلقت ما يصل إلى 30 سنتيمترا من الثلج ليل السبت إلى الأحد. 

وتسبب تساقط الثلوج بتعطيل حركة المرور على نطاق واسع في أنحاء المدينة. 

وشوهد بعض السكان وهم يجرفون الثلوج من الأرصفة بينما توجه آخرون إلى الحدائق للهو بكرات الثلج.

وتساقط الثلوج في فبراير ليس بالأمر غير المعتاد في طهران، لكن البلاد تفاجأت بتساقط الثلوج الكثيف الذي صاحبه انخفاض لم يكن متوقعا في درجات الحرارة.

وأدى تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة في معظم أنحاء البلاد الأحد إلى إغلاق طرق عديدة.

وذكرت وكالة "إرنا" أن الظروف الجوية عطلت طرقا في 25 من محافظات البلاد البالغ عددها 31، وأثرت بشكل كبير في الشمال والغرب.

ونصحت السلطات المواطنين بتجنب السفر إلى هذه المناطق خلال الـ24 ساعة القادمة. 

وانخفضت درجات الحرارة في 19 محافظة على الأقل إلى الصفر أو دونه الأحد، وفقا للوكالة. 

وكثيرا ما تأمر إيران بإغلاق المؤسسات التعليمية والمكاتب خلال موسم البرد، مشيرة إلى الطقس القاسي ونقص الوقود.
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