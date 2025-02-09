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عربي-دولي
روسيا: ننتظر إشارات ملائمة من أميركا بشأن الحوار
Lebanon 24
09-02-2025
|
09:40
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مع الحديث عن لقاء مرتقب بين زعيمي البلدين، كشف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده تنتظر "الإشارات الملائمة" من واشنطن بشأن التواصل مع موسكو.
وأضاف نيبينزيا، وهو الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا من منطلق "المساواة" شريطة وضع مصالحها في الحسبان، بحسب ما نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء.
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وكان الرئيس الأميركي قد كشف أنه تحدث مع نظيره الروسي عبر الهاتف من أجل إنهاء الحرب الأوكرانية.
وأوضح ترامب "أنه لطالما جمعته علاقات جيدة مع بوتين"، مضيفا أن لديه خطة ملموسة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، من دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.
كما شدد على أن تلك الحرب سيئة للغاية، قائلا "أريد إنهاء هذا الصراع اللعين".
(العربية)
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