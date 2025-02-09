بالفيديو: إسرائيل تهاجم مطار خلخلة بريف السويداء في سوريا

استهدف الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، مطار خلخلة العسكري بريف السويداء الشمالي في سوريا، وهو الهجوم الثاني على ذلك البلد خلال 24 ساعة.

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وتحدثت مصادر محلية عن سماع دوي انفجارات في المطار بالتزامن مع تحليق طائرات حربية يُرجَّح أنها إسرائيلية في أجواء المنطقة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء أمس غارات استهدفت مستودعات أسلحة في تل المانع بمنطقة الكسوة بريف دمشق، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة، دون ورود تقارير مؤكدة عن خسائر بشرية حتى الآن.



ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي فإن الطيران الإسرائيلي استهدف مستودع أسلحة تابعا لحركة "حماس" في منطقة دير علي في جنوب سوريا. (سكاي نيوز)