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عربي-دولي

الجيش الروسي يقطع خطوط الإمداد اللوجستية للعدو ويتقدم على عدة محاور شرق أوكرانيا

Lebanon 24
09-02-2025 | 12:41
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أفاد حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بأن الجيش الروسي يقطع تدريجيا جميع خطوط الإمداد اللوجستية للعدو على الطريق الذي يربط بين دميتروف وقسطنطينوفكا وتشاسوف يار.


وقال بوشيلين في تسجيل فيديو نُشر في قناته على "تلغرام": "على محور كراسنوارمايسك: نرى أن العدو يحاول القيام بهجمات مضادة. ولكن المبادرة الآن بالكامل بنسبة 100%، هي في صالح القوات الروسية. كما نرى على هذا المحور قطعا تدريجيا لجميع خطوط الإمداد اللوجستية للعدو على طريق دميتروف-قسطنطينوفكا-تشاسوف يار".
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وأضاف حاكم الجمهورية أن المقاتلين الروس يعملون على توسيع منطقة السيطرة في محور فيليكونوفوسيلكوفو، وماضون في التقدم.

وتابع: "وعلى محور كوراخوفو: نرى أيضا تقدما في أندريفكا، ونرى تقدما ومعارك شرسة في منطقة داتشني. ومع ذلك، تواصل وحداتنا التقدم دون توقف".

تلعب مدينة تشاسوف يار دورا استراتيجيا مهما بسبب موقعها الجغرافي القريب من أرتيوموفسك (باخموت)، حيث تقسم المدينة إلى قسمين بواسطة قناة سيفيرسكي دونيتس - دونباس.

ويُعتبر تحرير هذه المدينة خطوة حاسمة للقوات الروسية لتطوير هجومها نحو تجمع سلافيانسك-كراماتورسك الحضري، والذي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية.

وقد بدأ الهجوم الروسي على تشاسوف يار في نهاية ربيع عام 2024، وسط معارك عنيفة وتقدم تدريجي للقوات الروسية في المنطقة. (روسيا اليوم)
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