لتشجيعهم على العودة.. هولندا تسمح للاجئين السوريين بإجراء زيارة تجريبية إلى وطنهم

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طرح حزبان في البرلمان الهولندي مقترحا جديدا يهدف إلى السماح للاجئين السوريين الذين يفكرون في العودة، بزيارة تجريبية لسوريا، دون أن يؤثر ذلك على طلبات لجوئهم أو إقاماتهم في هولندا.وقالت النائبة عن حزب "GroenLinks-PvdA" كاتي بيري إن هذا المقترح يمنح السوريين الفرصة لمعرفة الأوضاع الفعلية في سوريا قبل اتخاذ قرار العودة النهائية.وأضافت: "البلاد مدمرة، والعودة ليست قرارا سهلا. من حق الناس معرفة ما إذا كانت منازلهم لا تزال قائمة دون أن يفقدوا حقهم في اللجوء".وحتى الآن، عاد عشرون لاجئا سوريا إلى بلادهم، بينما ينتظر حوالي 180 آخرين فرصة العودة ضمن برنامج المساعدات الهولندي.وذكرت صحيفة "دي ستنتور" أن مقدمي المقترح أشاروا إلى أن تركيا بدأت بالفعل في تنظيم زيارات تجريبية للسوريين الراغبين في العودة، في حين أن ألمانيا تدرس خيارا مشابها.ووفقا للمقترح، سيكون على اللاجئين السوريين ترتيب رحلاتهم إلى سوريا بشكل مستقل، حيث يُسمح لشخص بالغ واحد من كل عائلة بالسفر ثلاث مرات خلال 6 أشهر، كما هو الحال في النموذج التركي.وأعربت وزيرة الدولة الهولندية لشؤون اللجوء "مارجولين فابر" من حزب PVV، عن رفضها القاطع للمقترح، مشيرة إلى أن العودة المؤقتة تتعارض مع مبدأ منح تصاريح اللجوء.وأضافت: "من السهل زيارة سوريا من تركيا، فهي بلد مجاور، لكن الوضع مختلف تمامًا هنا في هولندا".وبدورها، أكدت النائبة عن حزب PVV مارينا فوندلينج على دعمها لموقف الوزيرة، واصفة المقترح بأنه "غير منطقي وآمل ألا توافق الحكومة على مثل هذه الأفكار".وفي سياق متصل، أطلقت الحكومة الهولندية برنامجا لدعم اللاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، حيث تتكفل إدارة العودة والمغادرة (DTenV) بترتيب رحلة العودة إلى دمشق، إضافة إلى تقديم 900 يورو نقدا لكل شخص، شريطة توقيع وثيقة تلزم العائد بعدم العودة إلى هولندا مستقبلا.وسجل 180 شخصا في البرنامج حتى الأسبوع الماضي، وعاد بالفعل 20 شخصا إلى سوريا، في حين ينتظر 20 آخرون السفر خلال الأيام المقبلة، بينما لا تزال طلبات 140 شخصا قيد الدراسة.ورغم هذه البرامج، لا يزال السوريون يتقدمون بطلبات اللجوء إلى هولندا، حيث بلغ عدد الطلبات الجديدة 1,569 طلبا في ديسمبر الماضي، مما يشير إلى أن الأوضاع في سوريا لا تزال غير مستقرة بما يكفي لتشجيع العودة الجماعية. (روسيا اليوم)