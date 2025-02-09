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عربي-دولي

يغني ويرقص.. ماكرون كما لم ترونه من قبل

Lebanon 24
09-02-2025 | 13:04
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يرقص ويغني ويربط شعره.. هكذا ظهر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في فيديو غير مسبوق ومفاجئ، نشره بنفسه.

لكن ماكرون شارك الفيديو المنتج بالذكاء الاصطناعي على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الأحد، قبيل "قمة العمل حول الذكاء الاصطناعي" في باريس.
وقال إنه حاول صنع هذا الفيديو القصير "لمحاولة تحسين مزاجكم".

كما أضاف بعد عرض اللقطات: "أحسنت. نعم، لقد تم ذلك بشكل جيد للغاية وجعلني أضحك كثيراً".

"في قلب هذه الثورة"
فيما استطرد قائلاً: "لكن الأمر الأكثر جدية هو أنه يمكننا القيام بأشياء عظيمة جداً بفضل الذكاء الاصطناعي. كإجراء تغييرات مثلاً في مجال الصحة والطاقة والحياة في مجتمعنا".

وتابع: "لذلك يجب على فرنسا وأوروبا أن تكون في قلب هذه الثورة للاستفادة من كل الفرص المتاحة لها، وتعزيز المبادئ التي نؤمن بها"، مشدداً على أن "هذا هو هدف قمة العمل بشأن الذكاء الاصطناعي".

حوالي 100 دولة
يشار إلى أن "قمة العمل حول الذكاء الاصطناعي" تنطلق غداً في باريس وتستمر يومين، ويرأسها ماكرون بالاشتراك مع الهند.

كما من المتوقع أن تشارك فيها نحو 100 دولة، إضافة إلى رؤساء دول ورؤساء شركات التكنولوجيا، بينهم سام ألتمان من شركة OpenAI التي أنشأت "تشات جي بي تي".
 
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