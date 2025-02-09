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عربي-دولي

ليبيا تكشف شبكة للإتجار بالبشر.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
09-02-2025 | 13:07
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أعلن مكتب النائب العام في ليبيا تحرير 76 مهاجراً غير قانوني كانوا محتجزين قسرياً شمال مدينة الكفرة، وانتشال 28 جثة عثر عليها مدفونة في المنطقة ذاتها.
في التفاصيل أوضحت النيابة العامة، في بيان، اليوم الأحد، أن جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر كشفت عن تورط شبكة إجرامية منظمة في استغلال المهاجرين وتعريضهم لظروف غير إنسانية.
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كما أفادت النيابة العامة بأن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة الجنوبية الشرقية، وبعد تحريات دقيقة، تمكن من كشف نشاط إجرامي لشبكة تقوم بتنظيم عمليات هجرة غير مشروعة والاتجار بالبشر شمال مدينة الكفرة.

تحرير 76 مهاجراً
وأضافت أن عناصر الجهاز، وبمساندة من كتيبة سبل السلام، قاموا بمداهمة الموقع الذي تستخدمه الشبكة لاحتجاز المهاجرين، وتمكنوا من تحرير 76 مهاجراً كانوا محتجزين قسرياً ويتعرضون للتعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية.


كذلك تم انتشال 28 جثة مدفونة في محيط المكان ذاته، فيما أمرت النيابة العامة باستدعاء خبراء الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

وأكدت النيابة العامة أنها تواصل عمليات توثيق شهادات الضحايا المحتجزين، كما أمرت بعرض ثلاثة من المتهمين المقبوض عليهم -وهم ليبي واثنان من جنسيات أجنبية أخرى- على سلطة التحقيق.
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