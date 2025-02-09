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عربي-دولي

بسبب قرد.. انقطاع الكهرباء في كامل البلاد في سريلانكا

Lebanon 24
09-02-2025 | 14:01
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شهدت سريلانكا انقطاعا للكهرباء في كافة ربوع البلاد بسبب حادث ناجم عن دخول قرد لمحطة توليد الكهرباء.

وبدأ انقطاع الكهرباء عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، يوم الأحد.

وقال وزير الطاقة السريلانكي كومارا جاياكوردي للصحفيين إن "قردا تلامس بمحول كهرباء، مما تسبب بالخلل في النظام"، مضيفا أن الحادث وقع في الضواحي الجنوبية للعاصمة كولومبو.
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وبسبب الانقطاع اضطرت المنازل والمؤسسات في البلاد، بما فيها المستشفيات للاستفادة من المولدات الكهربائية الخاصة بها. كما أدى انقطاع الكهرباء إلى مشاكل في نظام التزويد بالمياه.

وتمت استعادة التيار الكهربائي بشكل عام بحلول الساعة سادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

وتشهد سريلانكا انقطاعات للتيار الكهربائي بين حين وآخر، أغلبها بسبب ظروف الطقس، مثل الرياح والأمطار والعواصف. (روسيا اليوم)

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