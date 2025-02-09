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عربي-دولي

في حال توفرت "ظروف مناسبة".. وزير الخارجية التركي لا يستبعد زيارة فلسطين

Lebanon 24
09-02-2025 | 14:56
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لم يستبعد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مقابلة مع تلفزيون Palestine TV أن يقوم بزيارة لفلسطين في حال توفرت "ظروف مناسبة".

وقال فيدان: "بصراحة أريد أن أزور فلسطين، أريد أن أزورها، إذا توفرت الظروف المناسبة فلن تكون هناك مشكلة في زيارتي".
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وأكد أن دعم أنقرة للإدارة الفلسطينية مستمر دون انقطاع.

وكان فيدان قد أعلن في وقت سابق استعداد بلاده لبحث تطبيع العلاقات مع إسرائيل، إذا تم إنهاء النزاع في غزة ووقف قتل الفلسطينيين. (روسيا اليوم)
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