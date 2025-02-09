أردوغان: المقابر الجماعية في سوريا تظهر الوجه الدموي لنظام الأسد

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المقابر الجماعية المكتشفة في سوريا تظهر الوجه الدموي لنظام بشار الأسد.وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في المطار قبل "جولته الآسيوية" التي تشمل زيارات إلى ماليزيا وإندونيسيا وباكستان: "اكتشاف المقابر الجماعية المتتالية في مناطق مختلفة من سوريا، يظهر الوجه الدموي لنظام الأسد وشبيحته".وأضاف: "التقينا رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وركزنا على تطوير علاقاتنا الثنائية، ومحاسبة من ارتكبوا مجازر ضدّ السوريين".وتابع الرئيس التركي: "نؤمن أن سوريا ستحقق الاستقرار في أقرب وقت ممكن، تحت القيادة الحكيمة للرئيس أحمد الشرع".ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الاول الماضي، تم اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في مناطق مختلفة بسوريا. (روسيا اليوم)