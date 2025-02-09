ملك الأردن يبدأ زيارته للولايات المتحدة ولقاء مرتقب مع ترامب

أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن الملك عبد الله الثاني بدأ اليوم زيارة عمل للولايات المتحدة، ومن المقرر أن يلتقى في واشنطن بعد غد الثلاثاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أنه "من المقرر أن يلتقي الملك بوزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، وأعضاء لجان في مجلسي الشيوخ والنواب".

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وأضافت: "سيلتقي عاهل الأردن في مدينة بوسطن بممثلي شركات ومؤسسات تعليم عال أميركية، وحاكمة ولاية ماساتشوستس مورا هيلي، غدا الاثنين، وهي اجتماعات مؤجلة منذ شهر كانون الاول الماضي، والتي حالت الظروف الجوية السائدة آنذاك دون عقدها".



كما أكدت أن "الملك اجتمع اليوم بوزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث".



وتأتي الزيارة في إطار مساعي الأردن الدبلوماسية الرامية إلى تأكيد رفض المملكة تهجير الفلسطينيين من أرضهم.