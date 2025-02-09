ترامب: سأجتمع مع ولي العهد السعودي والرئيس المصري

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "سيجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".قال إنّه "يعتقد أن الولايات المتحدة تحرز تقدّماً في محادثاتها مع روسيا في شأن الحرب في أوكرانيا".لكنه رفض تقديم تفاصيل عن نقاش جرى في الآونة الأخيرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مضيفاً أنه "يتوقّع المزيد من المحادثات"، قائلاً: "سألتقي بوتين في الوقت المناسب".وكشف أنه "سيعلن عن فرض رسوم جمركية 25 في المئة على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم".وذكر أنه "سيعلن أيضاً عن رسوم جمركية انتقامية الثلاثاء أو الأربعاء، على أن تدخل حيّز التنفيذ على الفور تقريباً".وفي شأن غزة، قال ترامب إنه "ملتزم بشراء قطاع غزة وتملكه.. وإن الفلسطينيين لن يرغبوا في العودة إلى غزة إذا وفرنا لهم بديلاً أفضل".وأضاف: "غزّة موقع عقاري مميّز لا يمكن أن نتركه".وذكر أنه "سيبحث حالات فردية لسماح للاجئين فلسطينيين بدخول أميركا".