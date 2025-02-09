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عربي-دولي

بسبب أزمة حكومية.. رئيس كولومبيا يدعو إلى استقالة جميع وزرائه

Lebanon 24
09-02-2025 | 23:18
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طلب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الأحد، من وزرائه وغيرهم من كبار المسؤولين في حكومته الاستقالة، مع تصاعد التوتر داخل الحكومة.


وكتب بيترو على منصة إكس "طلبتُ استقالة الوزراء ومديري الدوائر الإدارية. ستكون هناك بعض التغييرات في مجلس الوزراء لتحقيق قدر أكبر من الامتثال للبرنامج الذي طلبه الشعب".
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وأعلنت وزيرة البيئة سوزانا محمد، التي استضافت مؤتمر الأطراف السادس عشر العام الماضي، استقالتها في وقت سابق من اليوم نفسه بعد اجتماع غير عادي وعاصف الثلاثاء بين أول رئيس يساري في كولومبيا وحكومته.

في هذا الاجتماع، وجّه بترو الذي وصل إلى السلطة عام 2022 ببرنامج إصلاحات اجتماعية طموح، توبيخا إلى جميع وزرائه تقريبا بسبب عدم إحراز تقدم في تنفيذ المشاريع.

 وقالت محمد في مقابلة بثتها قناة "لوس دانييليس"، "قدمتُ استقالتي إلى الرئيس غوستافو بيترو"، مضيفة أن القرار كان "صعبا".

وباستقالتها، يرتفع إلى 3 عدد أعضاء الحكومة أو كبار المسؤولين الذين قدموا استقالتهم بعد اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء الذي استمر أكثر من 5 ساعات وبثّ على الهواء مباشرة. (سكاي نيوز)
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