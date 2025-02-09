القوات الروسية تحقق نجاحات تكتيكية.. وتسيطر على بلدة جديدة

كشف مسؤول روسي محلي في دونيتسك أن القوات الروسية تحقق نجاحات تكتيكية في المعارك الدائرة في شرق أوكرانيا، وسط معارك شرسة في عدة جبهات في إقليم دونباس، خصوصا في جبهة تشاسيف يار.



فقد أعلن المسؤول المحلي في دونيتسك دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي في يحقق نجاحات تكتيكية تشاسيف يار، وسط دونيتسك، مشيرا إلى استمرار المعارك هناك.

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وفي وقت سابق، صرح الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية سيطرت على معظم منطقة تشاسيف يار، بما في ذلك الملعب والمستشفى، وأنها تتقدم للأمام، وبدأت هجومًا على منطقة شيفتشينكو الصغيرة.



وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا في دونيتسك.



وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الهجومية الدؤوبة، التي نفذتها وحدات من مجموعة قوات الجنوب، تم تحرير بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وكانت القوات الروسية حققت نجاحا مهما عندما سيطرت على مدينة توريتسك، الاستراتيجية، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية الجمعة. (سكاي نيوز عربية)