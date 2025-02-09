مشاهد لا تحتمل من نتساريم.. جثث وهياكل عظمية ودمار هائل





فقد شاهدوا بأم العين جثثاً متآكلة مرمية على الطرقات أو تحت الركام.

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فيما أفادت مصادر فلسطينية بالعثور على جثث وهياكل عظمية لعدد من المواطنين بعد الانسحاب الإسرائيلي من محور نتساريم وسط قطاع غزة.



كما كشفت مقاطع مصورة حجم "الدمار الواسع الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في نتساريم ومنطقة المغراقة وجحر الديك وسط القطاع".



في حين قال مصدر مطلع في حماس إن "الوسطاء أبلغوا الحركة بتعهد إسرائيل إدخال معدات ثقيلة لانتشال الجثث من تحت الأنقاض، وإزالة الركام، لكن حتى الآن لم تلتزم"، وفق ما نقلت فرانس برس.



وأضاف أن حماس" تراقب مدى التزام الجانب الإسرائيل بما في ذلك لإدخال الكرفانات والخيام، حيث تم إدخال عدد قليل منها حتى الآن، رغم أنه من المفروض وفق الاتفاق إدخال 200 ألف خيمة مؤقتة، و60 ألف كرفان، وكميات كافية من الوقود ومواد ترميم المستشفيات خلال الشهر الأول" من سريان اتفاق وقف النار.



بينما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أن "الجيش يستعد لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار تبعا لتعليمات الدوائر السياسية".



أتى ذلك، بعدما أكمل الجيش الإسرائيلي أمس الأحد سحب قواته من ممر نتساريم.



فحص وتفتيش وسط فرح العودة إلى ديارهم المهدمة، من جنوب قطاع غزة إلى شماله، صدم النازحون العائدون بمشاهد مروعة عند ممر نتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه.فقد شاهدوا بأم العين جثثاً متآكلة مرمية على الطرقات أو تحت الركام.فيما أفادت مصادر فلسطينية بالعثور على جثث وهياكل عظمية لعدد من المواطنين بعد الانسحاب الإسرائيلي من محور نتساريم وسط قطاع غزة.كما كشفت مقاطع مصورة حجم "الدمار الواسع الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في نتساريم ومنطقة المغراقة وجحر الديك وسط القطاع".في حين قال مصدر مطلع في حماس إن "الوسطاء أبلغوا الحركة بتعهد إسرائيل إدخال معدات ثقيلة لانتشال الجثث من تحت الأنقاض، وإزالة الركام، لكن حتى الآن لم تلتزم"، وفق ما نقلت فرانس برس.وأضاف أن حماس" تراقب مدى التزام الجانب الإسرائيل بما في ذلك لإدخال الكرفانات والخيام، حيث تم إدخال عدد قليل منها حتى الآن، رغم أنه من المفروض وفق الاتفاق إدخال 200 ألف خيمة مؤقتة، و60 ألف كرفان، وكميات كافية من الوقود ومواد ترميم المستشفيات خلال الشهر الأول" من سريان اتفاق وقف النار.بينما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أن "الجيش يستعد لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار تبعا لتعليمات الدوائر السياسية".أتى ذلك، بعدما أكمل الجيش الإسرائيلي أمس الأحد سحب قواته من ممر نتساريم.



فيما أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أن "آلية التنقل عبر شارعي صلاح الدين والرشيد ما زالت كما هي دون أي تغيير، حيث تخضع المركبات للفحص والتفتيش قبل السماح لها بالمرور عبر صلاح الدين، أما شارع الرشيد فما زال مخصصاً لحركة المشاة فقط وغير مسموح بحركة المركبات".



كما أشارت في منشور على حسابها بموقع فيسبوك ، إلى أنه في حال فتح الشارعين بشكل كامل وطبيعي سيتم الإعلان عن ذلك رسمياً، داعية المواطنين إلى الحذر والالتزام بالتنقل وفق الآلية المسموح بها حالياً حرصاً على سلامتهم.



يذكر أن إسرائيل كانت ضمن بنود الهدنة مع حماس، التي بدأ سريانها في 19 كانون الثاني الماضي، على سحب قواتها من ممر نتساريم، وهو شريط من الأرض يفصل شمال غزة عن جنوبها. (سكاي نيوز)