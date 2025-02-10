غزة بين تعقيدات الاتفاق وتحديات خطة ترامب.. هل سيتم تمديد المرحلة الأولى؟

لا تزال إسرائيل عالقة في المرحلة الأولى من اتفاق غزة، وسط محاولات واضحة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتفادي الانتقال إلى المرحلة الثانية.



بعد زيارته لواشنطن، عاد نتنياهو مدججًا بمواقف أميركية داعمة، ما يثير تساؤلات حول مدى اعتماده على خطة ترامب لإعادة ترتيب المشهد في غزة.

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ووفقًا للكاتب والباحث السياسي شلومو غانور، فإن الوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة يقتصر حاليًا على مناقشات فنية متعلقة بالمرحلة الأولى فقط، في ظل غياب أي تفويض رسمي من مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي (الكابنيت) بشأن المرحلة الثانية. كما أشار إلى أن هناك تحديات سياسية داخلية تعرقل التقدم، خاصة في ما يتعلق بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ووقف إطلاق النار الدائم.

وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن المناقشات مع الوسطاء تركز على تمديد المرحلة الأولى، ما يعكس عدم رغبة الحكومة الإسرائيلية في الالتزام بالمرحلة الثانية.



وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو سيعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء بعد عودته إلى تل أبيب، في خطوة قد تحدد معالم المرحلة المقبلة.



ويؤكد غانور خلال حديثه لسكاي نيوز عربية أن هناك معضلات سياسية داخلية تهدد استقرار الحكومة الإسرائيلية، حيث إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار قد يؤدي إلى انسحاب أحزاب يمينية متشددة من الائتلاف الحاكم، مثل حزب بتسلئيل سموتريتش.



في المقابل، أظهرت استطلاعات الرأي أن 70% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الصراع وإعادة جميع المخطوفين، مما يفرض على نتنياهو ضغوطًا سياسية داخلية ودولية.

انسحاب تكتيكي أم إعادة تموضع؟



رغم انسحاب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم وسط غزة، لا يزال هناك غموض بشأن استكمال الانسحاب من محور فيلادلفيا.

ووفقًا لغانور، فإن هذا الانسحاب قد يكون جزءًا من التزام إسرائيلي ببنود الاتفاق، لكنه في الوقت ذاته يمنح تل أبيب القدرة على الحفاظ على تفوقها الاستخباراتي والعملياتي، مع الإبقاء على خيار العودة إلى غزة عند الحاجة. (سكاي نيوز عربية)