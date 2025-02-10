زيارة مرتقبة للرئيس الصيني إلى روسيا.. ما السبب؟

قال السفير الروسي في بكين إيغور مورغولوف، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل الدعوة للمشاركة في احتفالات عيد النصر على ألمانيا النازية التي ستقام في موسكو يوم 9 أيار 2025.

وأضاف السفير في تصريح تلفزيوني: "أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ قبوله الدعوة للمشاركة في الاحتفالات التي ستقام في 9 أيار في موسكو بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".

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وأشار السفير إلى أن الرئيس الصيني، وجه بدوره الدعوة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الصين وحضور الاحتفالات المخطط لها في أوائل أيلول. (روسيا اليوم)