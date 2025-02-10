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عربي-دولي

زيارة مرتقبة للرئيس الصيني إلى روسيا.. ما السبب؟

Lebanon 24
10-02-2025 | 00:38
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قال السفير الروسي في بكين إيغور مورغولوف، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل الدعوة للمشاركة في احتفالات عيد النصر على ألمانيا النازية التي ستقام في موسكو يوم 9 أيار 2025.
 
وأضاف السفير في تصريح تلفزيوني: "أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ قبوله الدعوة للمشاركة في الاحتفالات التي ستقام في 9 أيار في موسكو بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".
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وأشار السفير إلى أن الرئيس الصيني، وجه بدوره الدعوة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الصين وحضور الاحتفالات المخطط لها في أوائل أيلول. (روسيا اليوم) 
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